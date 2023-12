वसूली के लिए घर-घर देंगे दस्तक

नगर पालिका ने बकायादारों से वसूली शुरु कर दी है। हनुमंती वार्ड में शिविर लगाया और जलकर, संपत्तिकर सहित अन्य करों की वसूली को लेकर नोटिस जारी किए। वसूली के लिए घर-घर दस्तक दी जा रही है। चुंगी पुनर्भरण की राशि समय पर नहीं मिलने से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। पालिका के कमाई के साधन भी बचे नहीं है। ऐसे में बकाया वसूली पर जोर दिया जा रहा है।

Will knock from door to door for recovery