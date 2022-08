नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर,एक ही खिडक़ी पर हो जाएगा काम

नगर परिषद कार्यालय चांद में गुरूवार से एकल खिडक़ी योजना शुरु कर दी गई है। नगरवासियों को शासन की योजनाओं, आवेदन, एवं किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कर्मचारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एकल खिडक़ी में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त कर आवेदन की प्रक्रिया भी इसी एकल खिडक़ी के माध्यम से की जा सकती है । इस खिडक़ी से प्राप्त आवेदन पर समय सीमा में कार्यवाही करते हुए आवेदक को अवगत कराया जाएगा ।

छिन्दवाड़ा/चांद.नगर परिषद कार्यालय चांद में गुरूवार से एकल खिडक़ी योजना शुरु कर दी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष दानसिंह पटेल एवं उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि कार्यलय में एकल खिडक़ी प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य नगरवासियों को शासन की योजनाओं, आवेदन, एवं किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कर्मचारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एकल खिडक़ी में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त कर आवेदन की प्रक्रिया भी इसी एकल खिडक़ी के माध्यम से की जा सकती है । इस खिडक़ी से प्राप्त आवेदन पर समय सीमा में कार्यवाही करते हुए आवेदक को अवगत कराया जाएगा । इधर नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा होता है तो यह परिषद की उपलब्धि होगी। उनका कहना है कि वैसे जो लोग काम से परिषद जाएंगे तभी पता चलेगा कि वाकई एक ही खिडक़ी पर काम हो गया है या फिर पहले की तरह चक्कर ही काटने पड़ रहे हैं। इधर शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव की सडक़ की जर्जर हालत पर छात्र-छात्राओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले चार वर्षों से सडक़ जर्जर अवस्था में है छात्रों ने लगातार निर्माण की मांग भी उठाई पर इसकी मरम्मत नहीं की जा रही। एक बार फिर से एनएसयूआई ने विद्यार्थियों ने सडक़ निर्माण की मांग को जोर-शोर से उठाया है । एनएसयूआई ने अनुविभागीय अधिकारी को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंप कर तहसील रोड से कॉलेज तक सडक़ निर्माण की मांग की है । बताया है कि छात्र छात्राओं को इस मार्ग से आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । कई बार छात्र छात्राओं के दुपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं । एनएसयूआई ने तत्काल यहां सडक़ निर्माण की मांग की है। ज्ञापन देते समय एनएसयूआई के पदाधिकारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

