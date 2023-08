बांध के लिए पुरखों की जमीन नहीं छोड़ेंगे

Submitted by:

कन्हान नदी पर प्रस्तावित कन्हान कॉम्प्लेक्स बांध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा है।बांध निर्माण से आदिवासियों की पैतृक भूमि चली जाएगी। आदिवासियों एवं ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई भी कार्यवाही की जाती है तो वह विधि के खिलाफ होगी। कन्हान कॉम्प्लैक्स निर्माण में इन सब नियमों को प्रदेश शासन अनदेखा कर रहा है। यदि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

Will not leave ancestral land for dam