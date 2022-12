assembly: संविदा कर्मियों का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे

Submitted by:

विधायक ने बताया मुख्यमंत्री को समस्या का समाधान करने के लिए पत्र लिखा है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण के माध्यम से संविदा साथियों की आवाज विधानसभा में रखेंगे।

issue of contract workers in the assembly