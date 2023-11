खेती-बाड़ी की समस्याओं को हल करने वाले का करेंगे समर्थन

विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख दलों के कार्यकर्ता घर-घर दस्तक देकर अपनी उपलब्धियां गिनाकर वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वोट बैंक कहे जाने वाले किसानों ने कहा कि किसानों की आवाज बुलंद करने वाले को ही विधायक चुनेंगे।

Will support the one who solves the problems of farming