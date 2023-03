चुनाव जीतना है तो पांढुर्ना को जिला बनाओ

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा बुधवार को पांढुर्ना पहुंचे। कोर कमेटी की बैठक में सदस्यों ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सौंसर को मिलाकर पांढुर्ना को जिला बनाने की मांग की। पदाधिकारियों ने शर्मा को मुख्यमंत्री के वादे की याद दिलाई।

If you want to win the election, make Pandhurna a district