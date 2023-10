सुलह में ही समझदारी, तीन मामलों में समझौता

Submitted by:

पुलिस परिवार परामर्श केंद्र दमुआ में 10 प्रकरणों की काउंसलिंग की गई। इनमें से तीन में समझौता हो गया। जिन तीन परिवारों में समझौता हुआ है। उन्होंने थाना परिसर में पौधरोपण किया। केंद्र में अध्यक्ष जीतिका विश्वकर्माए, वीरेंद्र मौर्य, ओपी सोनी, लताए चौहान, छबिलाल मालवीय ने काउंसलर के रूप में समझाइश की।

Wisdom lies in reconciliation, compromise in three matters