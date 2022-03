बिछुआ की महिलाएं सीखेंगी पारसी कढ़ाई, घर बैठे मिलेगा रोजगार

बिछुआ में महिलाओं को घर बैठे रोजगार के लिए एक निजी कंपनी सामने आई है। कंपनी पहले महिलाओं को पारसी कढ़ाई-बुनाई सिखाएगी और काम देगी। इस सम्बन्ध में बुधवार को नगर के सामुदायिक भवन व झामटा में महिलाओं की बैठक हुई। कोलकात्ता से आए कम्पनी के सीईओ ने बताया कि यहां महिलाओं को कढ़ाई -बुनाई का कार्य सिखाया जाएगा। प्रशिक्षित महिलाओं को कच्चा माल कम्पनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा । तैयार कपडों को कम्पनी खरीदेगी। ग मौजूद रहे।

छिन्दवाड़ा/ बिछुआ. बिछुआ में महिलाओं को घर बैठे रोजगार के लिए एक निजी कंपनी सामने आई है। कंपनी पहले महिलाओं को पारसी कढ़ाई-बुनाई सिखाएगी और काम देगी। इस सम्बन्ध में बुधवार को नगर के सामुदायिक भवन व झामटा में महिलाओं की बैठक हुई। कोलकात्ता से आए कम्पनी के सीईओ ने बताया कि यहां महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का कार्य सिखाया जाएगा। उसका सारा खर्च सांसद नकुलनाथ वहन करेंगे। प्रशिक्षित महिलाओं को कच्चा माल कम्पनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा । तैयार कपडों को कम्पनी खरीदेगी। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष किरण चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम पटेल ,कम्पनी सीईओ अंशुल गुप्ता ,एससी महिला जिला अध्यक्ष अरुणा तिल्ंते ,आतिश ठाकरे , ब्लॉक अध्यक्ष ममता साहू , युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष विजेन्द्र दीक्षित सहित कार्यकर्ता व महिलाएं मौजूद थे। सम्मान: महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं का शाल, श्रीफल और शील्ड देकर सम्मान किया गया। सनराइज पब्लिक स्कूल, दिव्य ज्ञान पब्लिक स्कूल और कन्या आश्रम सामरगोह के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि में न्यायाधीश प्रकाश उइके और आयुर्वेदिकचार्य डा. प्रकाश टाटा उपस्थित रहे। इस मौके पर न्यायाधीश प्रकाश उइके ने 12वीं पास छात्राओं की पढ़ाई व कंपटीशन की तैयारी का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया। हास्य कवि सफर जौनपुरी जोरदार ने कविताएं सुनाई। मंच संचालन सुनीता मनमोड़े व रिंकू मालवीय ने किया। इस दौरान जयंत ठाकरे, गयाप्रसाद सोनी, युनूस कुरैशी, भाग्यश्री गांवडे, नेहा साहू, अरनव टाटा, तहसीलदार दिनेश उइके, ओम प्रकाश, निलेश सिड्डाम, प्रीतम सिंह ठाकुर, प्रिवर सिंइ ठाकुर, विजेंद्र सिंह दीक्षित, सुनील चौरागडे, भावना कुमरे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

Women of nettle will learn Parsi embroidery, will get employment sitting at home