50 प्रतिशत से अधिक पदों पर महिलाओं की दावेदारी

पंचायत चुनाव में नाम वापसी के बाद जुन्नारदेव में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे अभ्यार्थियों की तस्वीर साफ हो गई है। खास बात है कि इनमें 50 फीसद से अधिक महिलाएं हैं। पंचायत में 1443 पंच पदों के लिए 2179 नामांकन प्राप्त हुए ,पांच निरस्त होने ओर 73 के वापस लिए जाने के बाद 1207 प्रत्याशी रहे हैं। 899 वार्ड में पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 541 वार्डों में जनता पंच चुनेगी। इसी तरह 97 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 409 आवेदन आए दो रिजेक्ट हुए हैं।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. पंचायत चुनाव में शुक्रवार को नाम वापसी के बाद पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे अभ्यार्थियों की तस्वीर साफ हो गई है। खास बात है कि इनमें ५० फीसद से अधिक महिलाएं हैं। जनपद पंचायत में 1443 पंच पदों के लिए 2179 नामांकन प्राप्त हुए ,पांच नामांकन निरस्त होने ओर 73 के वापस लिए जाने के बाद 1207 प्रत्याशी रहे हैं। 899 वार्ड में पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 541 वार्डों में जनता अपना पंच चुनेगी। इसी तरह 97 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 409 आवेदन आए दो रिजेक्ट हुए ,17 ने नाम वापस लिए, तीन पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 94 पंचायतों में 386 अभ्यर्थी सरपंच बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी प्रकार 23 जनपद क्षेत्रों के लिए 115 नामांकन प्राप्त हुए ,15 ने नाम वापस लिया 100 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर जिला पंचायत क्षेत्र 11 में सात,क्षेत्र 12 में 4 और क्षेत्र 13 में 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ग्राम पंचायत पनारा में सरपंच बनने के लिए 11 और आवरिया में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। ग्राम पंचायत विशाला के वार्ड 2 दो से पंच बनने के लिए 7 प्रत्याशियों में होड़ मची है। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जनपद के 97 पंचायतों में 48 में महिला सरपंच, 1443 वार्डों में 721 पंच और 23 जनपद क्षेत्रों में 12 से अधिक क्षेत्रों में महिलाओं को भागीदारी दी गई है । जनपद क्षेत्र पांच से नामांकन करने वाले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने भी अपना परचा वापस ले लिया है। क्षेत्र से कुल 10 नामांकन हुए थे। तिवारी सहित रघुनाथ व अशोक यदुवंशी ने शुक्रवार को अपना नाम वापस लिया। इनमें से घनश्याम तिवारी का नाम वापस लेने की चर्चा रही।

Women's claim on more than 50 percent posts