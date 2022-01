महिलाओं ने संभाली स्वच्छता अभियान की कमान

न्यूटन चिखली वार्ड चार की महिलाएंं नगर के लिए प्रेरणा बन रही हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत होम कम्पोस्टिंग को प्रमोट करने , आत्मनिर्भर वार्ड बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस कार्य को महिलाओं ने स्वयं करने की जिम्मेदारी ली है। आवासों से गीला, सूखा और घरेलू कचरा अलग कर गीले कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और सूखे कचरे को प्रसंस्करण केन्द्र में अलग किया जाएगा।

छिन्दवाड़ा/परासिया. ग्रीन न्यूटन क्लीन न्यूटन की मुहिम में अब महिलाएं आगे आई है। न्यूटन चिखली वार्ड चार की महिलाएंं नगर के लिए प्रेरणा बन रही हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत होम कम्पोस्टिंग को प्रमोट करने , आत्मनिर्भर वार्ड बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस कार्य को महिलाओं ने स्वयं करने की जिम्मेदारी ली है। आवासों से गीला, सूखा और घरेलू कचरा अलग कर गीले कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और सूखे कचरे को प्रसंस्करण केन्द्र में अलग किया जाएगा। वार्ड में उपयंत्री देवेन्द्र डेहरिया, स्वच्छता ब्रांड, एम्बेसेडर रमेश साहू, रूस्तम खान, निकाय कर्मचारियों ने महिला समूहों के साथ बैठक की और जानकारी साझा करते हुए महिलाओं की इस पहल में नगर परिषद द्वारा हर संभव मदद देने का अश्वासन दिया। मोहगांव नगर के वार्ड चार का महिला सामुदायिक शौचालय नियमित सफाई नहीं होने सो जाम हो गया है। यहां 12 सीटों का शौचालय है लेकिन वार्ड बड़ा होने के कारण अपर्याप्त है। करीब दो माह से शौचालय का टांका ओवर $फ्लो हो गया है जिससे गंदगी बह रही है। इससे परेशान महिलाएं पार्षद कांतिलाल पराडकर के घर पहुंची। पार्षद ने इसकी जानकारी सीएमओ को दी, परंतु आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे हालात में पार्षद ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।ग्रामीणों का आरोप है कि दो माह से गंदगी बाहर बह रही है। संक्रमण व बीमारी फैल सकती है। पार्षद और वार्ड की महिलाएं शीला बाई भलावी, किरण कलंबे, अनुसूयाबाई नेहारे, रमला उइके, सरलाबाई, दुर्गा बाई ने समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए नगर परिषद के सामने आंदोलन की चेतावनी दी है।

Women took charge of cleanliness campaign