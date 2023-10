परासिया में तीन पिंक बूथों पर महिलाएं कराएंगी चुनाव

विधानसभा क्षेत्र परासिया में इस बार मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए 245 मतदान केन्द्र बनाए हैं। बूथ 107 ग्राम पंचायत भवन खिरसाडोह माल में सभी मतदान कर्मी दिव्यांग नियुक्त किए जाएंगे। दस मतदान केन्द्रों को आदर्श बूथ का दर्जा दिया गया है। जहां मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। पिंक बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारी से लेकर सुरक्षा अधिकारी तक सिर्फ महिलाएं होगी ।

Women will conduct elections at three pink booths in Parasia