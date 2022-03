जलापूर्ति व बिल वसूली की चुनौती महिलाएं संभालेंगी

गांवों में नल जल योजना का प्रबंधन महिलाओं को सौंपा जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में हर घर में नल से पानी पहुंचना का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। असली चुनौती जलापूर्ति , रखरखाव और बिल की वसूली है। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के सभागार में स्वयं सहायता समूह की लगभग 55 महिलाओं को प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

छिन्दवाड़ा/ अमरवाड़ा . गांवों में नल जल योजना का प्रबंधन महिलाओं को सौंपा जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में हर घर में नल से पानी पहुंचना का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। असली चुनौती जलापूर्ति , रखरखाव और बिल की वसूली है। अमरवाड़ा जनपद पंचायत के सभागार में स्वयं सहायता समूह की लगभग 55 महिलाओं को जल जीवन मिशन के तहत प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें अमरवाड़ा ,हर्रई तथा तामिया की की महिलाएंं शामिल हैं। इन्हें नल जल योजना का क्रियांवयन प्रबंधन तथा नल-जल कर वसूली का महत्वपूर्ण कार्य दिया जाना है। जिससे इनकी आय में वृद्धि हो सके। तीन दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम दिवस नोडल अधिकारी महबूब खान उपसंचालक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, शिवनी जनपद पंचायत के सीईओ डीआर उइके, मास्टर ट्रेनर्स राजेश तिवारी, प्रवीण सक्सेना, ममता घनश्याम बेलवंशी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के अंत मे प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र, बेग तथा पाठ्य सामग्री भी दी जाएंगी। कुएं का काम बंद - ग्राम पंचायत कोलिया में कई महीनों से पड़ा है। कुआं करीब 30 से 40 फीट गहरा खुदा हुआ है। नीचे बड़े पाठे का पत्थर लगा हुआ है। ऊपर आजू- बाजू सपोर्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में शिकायत की गई तो बताया कि मजदूर नहीं मिलने से काम बंद पड़ा है । लोगों का कहना है कुएं को ढंकने और सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने से किसी के गिरने या हादसा का डर है। लोगों ने ग्राम पंचायत जल्द से जल्द खुदाई कर सुरक्षा के उपाय करने की मांग की है।

Women will handle the challenge of water supply and bill collection