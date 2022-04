बिना पैसे लिए नहीं होते काम, सरपंच भूख हड़ताल पर बैठा

जनपद पंचायत मोहखेड में बिना पैसे लिए सरपंच व जनप्रतिनिधियों के काम तक नहीं होते। एसडीओ शिवसिंह बघेल और उपयंत्री सौरभ जैन पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरपंच श्यामू साहू व ग्रामीणों सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए। जनपद पंचायत मोहखेड कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे सरपंच और ग्रामीणों ने तहसीलदार व सीइओ को ज्ञापन भी भेजा है। उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ बैठे।

छिन्दवाड़ा/ मोहखेड़. जनपद पंचायत मोहखेड में बिना पैसे लिए सरपंच व जनप्रतिनिधियों के काम तक नहीं होते। एसडीओ शिवसिंह बघेल और उपयंत्री सौरभ जैन पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर सरपंच श्यामू साहू व ग्रामीणों सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए। जनपद पंचायत मोहखेड कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे सरपंच और ग्रामीणों ने तहसीलदार व सीइओ को ज्ञापन भी भेजा है। उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ बैठे। चिकित्सक ने दोपहर 3 बजे पहुंचकर भूख हड़ताल पर बैंठे सरपंच श्यामू साहू का मेडिकल किया । सीईओ व तहसीलदार द्वारा कोई सुध नही ली गई। थाना प्रभारी गोपाल घासले जरूर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि भाजपा की सरकार में भाजपा के जनप्रतिनिधियों को ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनसुविधाओं पर ताला: पांढुर्ना रेलवे स्टेशन के प्लेटफर्म एक पर बनाए गए महिला -पुरूष प्रसाधनों पर ताले लगे हैं। पुरुष तो इधर-उधर लघु शंका से निबट लेते है पर महिलाओं को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन प्रबंधन द्वारा यात्रियों की इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे यात्रियों में नाराजगी व्याप्त है। गौरतलब है कि यात्रियों की मांग पर प्लेटफार्म 1 और 2 पर प्रसाधनालय बनाए गए ,लेकिन ताला लगा होने से इनका उपयोग नहीं हो रहा। नगर के अमजद खान ने डीआरएम कार्यालय में इसकी शिकायत भी की है। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

Work is not done without taking money, Sarpanch sat on hunger strike