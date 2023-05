मनरेगा में काम बंद, रोजगार की तलाश में छोडऩा पड़ रहा गांव

ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल का असर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर वर्ग पर दिखाई देने लगा है। गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर अब रोजगार की तलाश में पलायन हो रहा है। ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल को 53 दिन हो गए हैं। हड़ताल के कारण मनरेगा के काम ठप है। इस समय खेतों में काम बंद है, रोजगार की सबसे अधिक जरूरत इसी समय होती है। वर्तमान में खेत खाली हैं। बोवनी में अभी विलंब है।

Work stopped in MNREGA, leaving the village in search of employment