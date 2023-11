चार माह काम किया, मजदूरी दिए बिना भाग गया जालसाज

नगर में एक जालसाज की ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने अब जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। इस बारे में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं।

Worked for four months, fraudster ran away without paying wages