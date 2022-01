अम्बाड़ा के नौ वार्डों में भी रहते हैं कामगार, यहां भी बने सडक़

वेकोलि प्रबंधन पर सडक़ निर्माण में भेदभाव किया जा रहा है। पालाचौरई में वेकोलि कामगारों अधिकारियों की कॉलोनी में सडक़ का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अंबाड़ा के नौ वार्डों में रहने वाले मजदूरों को भुला दिया गया। यहां सडक़ नहीं बनाई जा रही। ग्राम पंचायत अंबाड़ा ने मुख्य महाप्रबंधक कन्हान क्षेत्र को पत्र लिखकर 9 वार्डो में सडक़ निर्माण की मांग की है । यहां भी वेकोली के कामगार रहते हैं। यहां भी सडक़, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना वेकोलि प्रबंधन की जिम्मेदारी है ।

छिन्दवाड़ा/गुढ़ी अम्बाड़ा. वेकोलि प्रबंधन पर सडक़ निर्माण में भेदभाव किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पालाचौरई में वेकोलि कामगारों अधिकारियों की की ए व बी टाइप कॉलोनी, कर्मवीर कॉलोनी में डामर सडक़ का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अंबाड़ा के नौ वार्डों में रहने वाले मजदूरों को भुला दिया गया। यहां सडक़ नहीं बनाई जा रही।परासिया ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत अंबाड़ा कमल राय ने मुख्य महाप्रबंधक कन्हान क्षेत्र को पत्र लिखकर अंबाड़ा के वार्ड एक से लेकर तीन वार्ड 11 ,वार्ड 12 से 15 तक हिंगलाज मंदिर रोड तक 9 वार्डो में सडक़ निर्माण की मांग की है । उन्होंने बताया कि यहां भी वेकोली के कामगार रहते हैं। यहां भी सडक़, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना वेकोलि प्रबंधन की जिम्मेदारी है लेकिन सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की बैठक चांदामेटा स्थित इंटक कार्यालय में हुई। जिसमें तुलसीदास ठाकुर को कार्यकारी जिला अध्यक्ष , प्रमोद शर्मा को उपाध्यक्ष एवं सुखदेव सूर्यवशी को ब्लाक अध्यक्ष बनाया गया।बैठक में ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा एवं कामगार कांग्रेस जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा मौजूद थे। शर्मा ने कहा इस समय असंगठित कामगार सबसे अधिक परेशानियों का सामना कर रहा है। इनका संगठन नहीं होने के कारण इनके हित में आवाज नहीं उठती । कामगार कांग्रेस यह काम करेगी। बैठक को ब्लाक अध्यक्ष विश्वकर्मा तुलसीदास ठाकुर प्रमोद शर्मा ने संबोधित किया। अध्यक्षता कामगार कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष रमन ब्रम्हे ने की। बैठक में महासचिव रवि चोरियां, कार्यकारिणी अध्यक्ष आकाश केथवास, चांदामेटा नगर अध्यक्ष रूपेश उईके, परासिया नगर अध्यक्ष देवा वंशकार, सन्तोष मालवीय, लेखराम प्रजापति, लक्की उईके, दिलीप बटटी, इन्द्रशाह उईके, अंकित चंचल, प्रदीप वंशकार, गुड्डू वंशकार, योगेश अहाके, रंजीत प्रजापति व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Workers also live in nine wards of Ambada, roads built here too