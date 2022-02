भाजपा की नाकामी व कांग्रेस की उपलब्धियां बताने गांवों में पहुंचे कार्यकर्ता

मंगलवार को कांग्रेस का घर चलो, घर -घर चलो अभियान शुरू हुआ। 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के जनहित के कार्य जनता को बताए गए । छिंदवाड़ा जिले के विकास कार्यों को रोकने वाले भाजपा नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी बताया गया।अभियान एक माह तक जारी रहेगा ।

छिन्दवाड़ा/ उमरानाला. मंगलवार को कांग्रेस का घर चलो, घर -घर चलो अभियान शुरू हुआ। 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के जनहित के कार्य जनता को बताए गए । छिंदवाड़ा जिले के विकास कार्यों को रोकने वाले भाजपा नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी बताया गया। अभियान एक माह तक जारी रहेगा ।विधायक कार्यालय से कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड, जाम रोड क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार किया । इस दौरान सौंसर विधायक विजय चौरे, पर्यवेक्षक विजय चौधरी, समन्वयक अरुण घोंघे, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण माटे व कार्यकत्र्ता मौजूद थे। पिपला नारायणवार में विधायक विजय चौरे की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने घर चलो, घर-घर चलो अभियान की शुरुआत की। परासिया में ब्लाक अध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया भाजपा सरकार की अकर्मण्यता एवं जनविरोधी नीतियों ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। मोरडोंगरी में पदाधिकारियों ने कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों के पर्चे बांटकर उपलब्धियां बताई। भाजपा की जनविरोधी नीतियों से हो रहे नुकसान से अवगत कराया । पूरे ग्राम में सम्पर्क किया। जुन्नारदेव में पुराने बस स्टैंड पर कांग्रेस विधायक सुनील उईके की उपस्थिति में नुक्कड सभा के बाद पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने वार्ड नौ बाजार क्षेत्र में पर्चों का वितरण कर भाजपा सरकार की नाकामियों के साथ १५ माह में कमलनाथ सरकार जनकल्याणकारी कार्योंं से लोगों को अवगत कराया। तामिया ब्लॉक में अभियान की शुरुआत की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि एवं भाजपा की 17 वर्ष की नाकामियों के बारे में कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर बताया ।

