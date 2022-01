कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठे मजदूरों को टेंट हटाने के लिए धमकाया

नौकरी पर बहाली व बकाया भुगतान की मांग को लेकर डब्ल्यूसीएल के बीटीसी मजदूरों का आंदोलन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मजदूर खापा स्वामी में डब्ल्यूसीएल ऑफि स के गेट के सामने आंदोलन कर रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मजदूरों ने बताया है कि हम लोग तीन दिनों से कड़ाके की सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं। हमें टेंट हटाने के लिए धमकाया जा रहा है।

छिन्दवाड़ा/डुंगरिया. नौकरी पर बहाली व बकाया भुगतान की मांग को लेकर डब्ल्यूसीएल के बीटीसी मजदूरों का आंदोलन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मजदूर खापा स्वामी में डब्ल्यूसीएल ऑफि स के गेट के सामने आंदोलन कर रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। मजदूरों ने बताया है कि हम लोग तीन दिनों से कड़ाके की सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं। एक साथी अनशन पर है परंतु हमारी सुध लेने अभी तक डब्ल्यूसीएल का कोई अधिकारी नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें प्रताडि़त किया जा रहा है। हमें टेंट हटाने के लिए धमकाया जा रहा है। कोयलांचल में सोमवार को शीत लहर से जनजीवन प्रभावित रहा। पिछले दिनों तेज धूप के चलते सर्दी कमजोर पडऩे लगी थी लेकिन पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से एक बार फि र सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया । रविवार रात्रि इलाके में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शीत लहर से बचने के लिए लोग गर्म व मोटे लिबास में दिखाई दे रहे हैं । अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश किसानों के लिए फ ायदेमंद है।मांग: कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची मे जोडऩे की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर बीएलओ की नियुक्ति की है। यह बीएलओ अपने बूथों में सर्वे कर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके आयु के छात्र छात्राओं के नाम जोडऩे का काम नहीं कर रहे हैं जिससे आगामी समय में होने वाले निर्वाचन में वे भाग नहीं ले सकेंगे।

Workers sitting on dharna in severe winter threatened to remove tents