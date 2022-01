गृह गांव में किया रेसलर शिवानी का सम्मान

विश्व कुश्ती चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली शिवानी पवार गुरूवार को अपने निवास उमरेठ पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने पुष्प गुच्छ,शॉल, श्रीफल देकर स्वागत किया। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दूरभाष पर शिवानी से बात की। पटेल ने शिवानी पवार को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार यथासंभव मदद करेगी। पवार का विधायक सोहन वाल्मीक एवं ब्लॉक कांग्रेस द्वारा गृह ग्राम उमरेठ पहुंचने पर महावीर मन्दिर में अपने साथियों के साथ स्वागत किया गया।

छिन्दवाड़ा/उमरेठ. विश्व कुश्ती चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली शिवानी पवार गुरूवार को अपने निवास उमरेठ पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने पुष्प गुच्छ,शॉल, श्रीफल देकर स्वागत किया। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दूरभाष पर शिवानी से बात की। पटेल ने शिवानी पवार को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार यथासंभव मदद करेगी। क्षत्रिय पवार समाज संगठन के पदाधिकारियों सहित उमरेठ मंडल अध्यक्ष कमलेश धुर्वे सहित जनप्रतिनिधियों गज्जू पवार,विक्की चौहान ,राजेश दुबे, ,राजू पवार,सौरभ बावरिया , काजोल दास, उदय गौत्तम, द्वारका सनोडिया, बिट्टू भंनारिया, सतीश राय, मधु पवार, मंगल पवार, मयंक सिंह ने शिवानी का स्वागत किया। रेसलर शिवानी पवार का विधायक सोहन वाल्मीक एवं ब्लॉक कांग्रेस द्वारा गृह ग्राम उमरेठ पहुंचने पर महावीर मन्दिर में अपने साथियों के साथ स्वागत किया गया। शिवानी पवार ने सर्बिया में हुए अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। शिवानी पवार के गृह ग्राम उमरेठ पहुंचने के पूर्व कई स्थानों पर तिलक लगाकर और पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया गया। हिंगलाज मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शीलादेही होते हुए अपने गृह ग्राम पहुंची। रास्ते में कई स्थानों पर युवाओं ने ढोल-नगाड़े आतिशबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया। शिवानी का पालाचौरई बस्ती में स्वागत किया गया। यहां वे अपने मामा के घर आई थी। जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके , ग्रामीणों व स्कूल के छात्र-छात्राओं ने तिलक लगा पुष्पगुच्छ देकर पवार का स्वागत किया। यहां उन्होंने मां हिंगलाज के दर्शन कर पूजन किया। पालाचौरई में उनके स्वागत के लिए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, हेमराज पवार, रवि पवार, रामचंद्र पवार, राजेश पवार ,शरद पवार, रुपेश मौजूद थे।

Wrestler Shivani was honored in the home village