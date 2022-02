नहीं निकाल सकोगे चार पहिया वाहन...

वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए हमारे अभियंताओं ने ऐसी प्रतिभा दिखाई है कि वाहन चालक माथा पीट रहे हैं। गति पर अंकुश ही नहीं वहां से वाहन ही पार नहीं हो सकेगा। ऐसा ही एक निर्माण जुन्नारदेव शहर के पुलिस थाने के पास नाली पर बनाए गए अमानक स्पीडब्रेकर का है। ऊंट के कूबड़ जैसे स्पीडब्रेकर की वजह से यहां से कार पार करना मुश्किल है।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए हमारे अभियंताओं ने ऐसी प्रतिभा दिखाई है कि वाहन चालक माथा पीट रहे हैं। गति पर अंकुश ही नहीं वहां से वाहन ही पार नहीं हो सकेगा। ऐसा ही एक निर्माण जुन्नारदेव

शहर के पुलिस थाने के पास नाली पर बनाए गए अमानक स्पीडब्रेकर का है। ऊंट के कूबड़ जैसे स्पीडब्रेकर की वजह से यहां से कार पार करना मुश्किल है। बैतूल से आईं एक कार थाने के बगल से लखपति कॉलोनी की ओर जाने के लिए पहुंची तो नाली के ऊपर बने स्लैब से कार का निचला टकराने लगा। कार क्षतिग्रस्त नही हों इसलिए चालक अपनी कार को रिवर्स ले लिया। यहां नगर पालिका ने नाली के ऊपर का स्लैब निर्माण के दौरान मध्य का हिस्सा अधिक ऊंचा बना दिया है। प्रतिमा लगाई जाए: हिंदू युवा संगठन ने नगर परिषद वार्ड का नाम छत्रपति शिवाजी और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। इस सम्बन्ध में दिए गए ज्ञापन में भाजपा पार्षद दल एवं शिवराय संगठन ने वार्ड 11 एवं 12 स्थित चौक का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने की मांग के साथ यहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह किया है। इसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आगामी बैठक में चर्चा प्रस्ताव के लिए ज्ञापन सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी शिवराय संगठन ने नगर परिषद को ज्ञापन दिया गया था, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पिपला भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र पालीवाल, पार्षद गायत्री लिखारे, जीजाबाई नाड़ेकर, देवकू विजय निकाजु, अनिल बंजारी एवं शिवराय संगठन के सूरज अलोने, उमेश चरपे, गोकुल सदारंग, मिथुन गावंडे एवं कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है।

You will not be able to remove four wheeler...