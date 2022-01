नव वर्ष के प्रथम दिवस भक्तों ने पूजन पाठ कर मां हिंगलाज से सुख समृद्धि व कोरोना से मुक्ति की मांग की। भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गयी। गायिका सविता मिश्रा ने तेरे घुंघराले बाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर तोहे लग जाएगी मेरे कान्हा... काली -काली अमावस की रात में भजनों की प्रस्तुति दी। पूजा गोहलानी ने मेरे भारत का बच्चा-बच्चा भी जय-जय श्री राम बोलेगा गीतों से श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

छिन्दवाड़ा/गुढ़ीअम्बाड़ा . नव वर्ष के प्रथम दिवस सुबह से ही मां हिंगलाज शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने पूजन पाठ कर मां हिंगलाज से सुख समृद्धि व कोरोना से मुक्ति की मांग की। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आदित्य बाब्ला शुक्ला के प्रसिद्ध मां कालका देवी जागरण ग्रुप द्वारा देवी गीतों व भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गयी। दोपहर 12 बजे से देर शाम तक चले आयोजन में श्रोता झूमते रहे। इस अवसर पर गायिका सविता मिश्रा ने तेरे घुंघराले बाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर तोहे लग जाएगी मेरे कान्हा... काली -काली अमावस की रात में भजनों की प्रस्तुति दी। गायिका पूजा गोहलानी ने मेरे भारत का बच्चा-बच्चा भी जय-जय श्री राम बोलेगा गीतों से श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जगदीश मालवीय ,पदमा साहू, शालिनी चौहान, पूनम ब्रम्हे व गायक गायिकाओं ने एक से बढक़र एक देवी गीतों की प्रस्तुति दी।देवी जागरण के दौरान श्री कृष्ण-राधा, माता काली, भगवान भोलेनाथ, हनुमान , सहित देवी देवताओं की जीवंत झांकियां सजाई गई। देवी जागरण सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन अक्षय सिंह सेंगर, विकास अग्रवाल सहित कुछ तो करो ग्रुप गुढ़ीअम्बाड़ा के सदस्यों द्वारा किया गया। मंदिर परिसर में सैकड़ों दुकानें सजी। मेले जैसा वातावरण बना रहा। भारी भीड़ को देखते हुए जुन्नारदेव थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा के मार्ग दर्शन में अंबाड़ा चौकी प्रभारी शरद मालवी अंबाड़ा एवं जुन्नारदेव का पुलिस स्टाफ सुरक्षा व्यवस्था में लगा रहा। दुर्गा माता मंदिर में सुंदरकांड पाठ किया गया था। समापन पर राजू तहकित और उनके परिवार ने मास्क बंटकर लोगों से जागरूक रहने की अपील की।

Your curly hair, don't do it so much, you will be surprised to see