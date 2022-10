प्रतिभा प्रदर्शन का मौका बना युवा उत्सव

शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन साहित्यिक, सांस्कृतिक, संगीत एवं रूपांकन पक्ष की विभिन्न विधाओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया।

छिन्दवाड़ा/बिछुआ. शासकीय महाविद्यालय बिछुआ में प्राचार्य डॉ.आर पी यादव, आईक्यूएसी संयोजक डॉ. पूजा तिवारी एवं युवा उत्सव प्रभारी डॉ.साक्षी सहारे की उपस्थिति में युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। युवा उत्सव भाषण, वाद-विवाद एवं प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं हुई। ऊर्जा संरक्षण एवं सतत् विकास विषय पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम गजानंद विश्वकर्मा, द्वितीय लीना नागरे एवं तृतीय स्थान संध्या मानमोड़े का रहा । वाद-विवाद का विषय पूर्व मीडिया परीक्षण न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करता है । इसमें प्रथम सत्यभामा और लीना नागरे रहीं। प्रश्न मंच प्रतियोगिता में अंजलि गाकरे प्रथम, निकिता चोपड़े द्वितीय तथा अंजलि तृतीय स्थान पर रहीं। शासकीय महाविद्यालय दमुआ में मंगलवार को प्राचार्य रश्मि दास ने दीप प्रज्वलित कर युवा उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा उत्सव को जोश और उल्लास से मनाएं। पहले दिन साहित्यिक गतिविधियों में वाद-विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में आयुष साहू और विपक्ष में पराग साहू विजेता रहें। भाषण में प्रथम पराग साहू द्वितीय राहुल ढीकू तथा पूनम ने तृतीय स्थान अर्जित किया । प्रश्न मंच प्रतियोगिता में जय एवं अजय ठाकुर की टीम विजयी रही। निर्णायक डॉ. उषा तिवारी व राजकुमार कुशवाह थे। संचालन डॉ राजेश कुमार लोखंडे ने किया। कार्यक्रम में स्टॉफ का योगदान रहा। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में प्राचार्य डॉ. वाय के शर्मा की उपस्थिति में युवा उत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन साहित्यिक, सांस्कृतिक, संगीत एवं रूपांकन पक्ष की विभिन्न विधाओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया। इनमें रहे विजेताओं को संभाग व प्रदेश स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। संयोजक डॉक्टर संगीता वॉशिंगटन ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

Youth festival became an opportunity to showcase talent