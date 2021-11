ग्राम पंचायत डुंगरिया के विकासखंड समन्वयक संजय बामने, मप्र जन अभियान परिषद समन्वयक पवन सहगल की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला मंदिर में सभी ने श्रमदान करते हुए सफाई की। पांच छायादार पौधे लगाए। अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। 35 ग्रामों के 48 कार्यकर्ता , प्रस्फुटन समिति पदाधिकारी, मेंटर, नवांकुर व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।

Youth gave the message of cleanliness through Shramdan