छिन्दवाड़ा/सौंसर. गायत्री शक्तिपीठ सौंसर के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में रविवार को युवा चेतना संगोष्ठी संपन्न हुई। युवाओं का मार्गदर्शन किया गया। कोरोना काल में दिवंगत परिजनों को श्रद्धांजलि दी गई। युवा चेतना संगोष्ठी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के डॉ.अशोक ढोके व जिला युवा प्रकोष्ठ के संयोजक अटल खुर्वे ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को सही दिशा एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हैं। हमारी सनातन संस्कृति में युवाओं में संस्कारों का विशेष महत्व हैं। डॉ. ढोके ने बताया कि गायत्री परिवार के 100 सूत्रीय कार्यक्रम हैं। पं. श्रीराम शर्मा आचार्य ने सभी वर्गों के लिए विभिन्न विषयों पर 3200 पुस्तकें लिखी हैं। जिला युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अटल खुर्वे नें भी संबोधित किया।करीब 200से अधिक युवाओं ने राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर युवा प्रकोष्ठ तहसील संयोजक शिवाजी ठाकरे को एवं सह समन्वयक चित्रसेन रबडे को मनोनीत किया गया। अंत में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि भी

अर्पित की गई। संचालन युवा प्रकोष्ठ के शिवाजी ठाकरे ने किया। कार्यक्रम में गायत्री शक्तिपीठ सौंसर के ट्रस्टी किशोर किनकर, समन्वयक शंकर घोडक़ी, प्रभाकर लोडेकर, नरेन्द्र हिंगवे, चित्रसेन रबड़े, डॉ.गोपाल वंजारी, भरत प्रजापति, गोपाल कोठ, मधुकर गायकवाड़, ज्ञानेश्वर काले, जयंत बेंडे,रामेश्वर सदारंग उपस्थित थे।संत पारखी सरकार की पुण्यतिथि कार्यक्रम गुरू,पूजन समाधि पूजन एवं प्रतिमा के अभिषेक के साथ प्रारंभ हुआ। शाम को हरि पाठ एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया । इस मौके पर मंदिर परिसर की आकर्षक साज सज्जा की गई है। सोमवार को बोरगांव में शोभायात्रा निकाली जाएगी। अगले दिन कालाकीर्तन महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सहित दूर.दराज से श्रद्धाल आए हैं।

Youth need the right direction and guidance