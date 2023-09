chitrakoot news - फर्जी अधिकारी और पत्रकार बनकर करते थे वसूली ,आरोपियों को पुलिस ने फ़िल्मी अन्दाज़ में दबोचा

Submitted by:

पुलिस ने फर्जी अधिकारी और पत्रकार बनकर वसूली करने के आरोप में एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग प्रवीण कुमार सिंह ने फर्जी आबकारी अधिकारी व फर्जी पत्रकार बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

fake officers and journalists police caught the accused in film style