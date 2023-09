Chitrakoot news- महिला से चेन स्नैचिंग करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया ,जानें कैसे

Submitted by:

चौकी प्रभारी सीतापुर श्यामदेव सिंह महिला से चेन स्नैचिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे चोरी की बाइक भी बरामद की गई। आरोपियों का चार लोगों का गिरोह है।

Police arrested the accused of chain snatching from a woman