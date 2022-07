यूपी में SP समेत STF के 15 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर तत्काल गिरफ्तारी

पूर्व एसपी अंकित मित्तल समेत एसटीएफ टीम के दो दर्जन से अधिक सदस्यों के खिलाफ चित्रकूट की अदालत में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के तहत बहिलपुरवा थाने में केस दर्ज किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पूर्व एसपी समेत 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी अंकित मित्तल समेत एसटीएफ टीम के दो दर्जन से अधिक सदस्यों के खिलाफ चित्रकूट की अदालत में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के तहत बहिलपुरवा थाने में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पूर्व एसपी और एसटीएफ के अन्य सदस्यों पर ईनामी डकैत भालचंद्र यादव को पकड़ कर मार डालने का आरोप था। भालचंद्र यादव के परिजनों की शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया था।

