गांव वाले लाइनमैन को नहीं देते रुपए तो काट देता बिजली, गर्मी में बेहाल ग्रामीण

Corruption: योगी सरकार जहां अफसर हो या कर्मचारी घूस लेने से पहले दस बार सोचते हैं लेकिन यहां लाइनमैन ने तो अति कर दी है।

अमरौधा विकास खंड़ बीहड़ पट्टी क्षेत्र के किशनपुर गांव में लाइन मैन को अवैध वसूली न मिलने से नाराज़ लाइनमैन ने पूरे गांव की बिजली गुलकर दी। इससे चार दिन से ग्रामीण अंधेरे में राते बिता रहे है। ऐसी भीषण गर्मी में ग्रामीणों का जीना दूभर हो रहा है। इससे ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

villagers not give money to lineman cut off the electricity