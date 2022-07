बड़ीसादड़ी उदयपुर रेल इसी माह से चलेगी

चित्तौडग़ढ़. मावली से बड़ीसादड़ी रेलवे लाइन का अमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है और इसी माह से इस पर ट्रेन दौडऩे लगेगी। वहीं अगले माह से उदयपुर अहमदाबाद के बीच भी रेल सेवा शुरू हो जाएगी।

यह जानकारी सांसद सी.पी जोशी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेलए संचार, सूचना एंव प्रोद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं रेलवे बोर्ड चेयरमेन ी विनय कुमार त्रिपाठी से भेंट के दौरान दी।

सांसद जोशी ने बताया कि संसदीय क्षेत्र की नवीन आमान परिवर्तित लाईन मावली.बड़ीसादड़ी के तैयार हो जाने के संबध में बताया कि इस मार्ग पर इसी माह से यात्री गाड़ी के प्रारंभ हो जाने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस मार्ग पर बड़ीसादड़ी से उदयपुर वाया मावली यात्री गाड़ी के लगाये जाने का प्रस्ताव हैं।

जोशी ने बताया कि इस गाड़ी के प्रात: लगभग 6 से 7 बजे बड़ीसादड़ी से रवाना होकर 9 बजे के लगभग उदयपुर पहुंचने एवं उदयपुर से शाम को रवाना होकर रात तक बड़ीसादड़ी पंहुचनों से मावली, वल्लभनगर, भीण्डर, कानोड़, डूंगला, बड़ीसादड़ी तहसीलों के हजारों परिवारों के लिए उदयपुर आने जाने की सुविधा मिल सकेगी।

इसी प्रकार मेवाड़ की बहुप्रतिक्षित उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तीत लाईन पर भी आगामी माह में यात्री गाड़ी चलाये जाने का प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही मावली.बड़ीसादड़ी एवं उदयपुर.अहमदाबाद के ब्रोडगेज लाईन पर विद्युतीकरण का कार्य भी प्रगतिरत हैं।

जोशी ने रेलमंत्री से अहमदाबाद.उदयपुर रेल को कोटा तक चलाये जाने का आग्रह किया जिससे इस मार्ग पर कोटा से अहमदाबाद के मध्य दैनिक गाड़ी चलने से चित्तौडग़ढ़ व उदयपुरवासियों को अहमदाबाद एवं कोटा जाने के लिए सुविधाजनक उपलब्ध हो सकेगी।

