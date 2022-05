बड़ीसादड़ी. मावली-बड़ीसादड़ी रेलखंड के आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण होने व विभागीय सीआरएस होने के बाद उदयपुर से बड़ीसादड़ी तक यात्री गाड़ी चलाकर पूरे रेल मार्ग पर संचालन का अंतिम ट्रायल कर निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से लाई गई यात्री गाड़ी के इंजन पर उत्तर पश्चिम रेलवे आबूरोड लिखा था। इसके साथ ही द्वितीय श्रेणी लिखे तीन यात्री कोच आए जिनमें दर्जन भर विभागीय अधिकारी सवार थे। उन्होंने पूरे मार्ग में कई स्थानों पर गाड़ी रोककर पटरियों, पुल, अंडरपास, सिग्नल व रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थापित की गई सुविधाओं, सुरक्षा संसाधनों, तकनीकी व्यवथाओं का निरीक्षण किया। आमान परिवर्तन की कार्रवाई शुरू होने से अब तक बंद पड़ी यात्री गाड़ी के संचालन के के लिए नए सिरे से शुरुआत को लेकर उत्साहित जनता को रेल कब चलेगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन संभावना जताई है कि जल्दी ही पटरी पर पहली बार नगर में ब्रॉडगेज पर ट्रेन यात्रियों को लेकर दौड़ेगी।

एक्सईएन सुनील दत्त पालीवाल ने मीडिया कर्मियों के सवाल पर कहा कि मीडिया व आम जनता से बात करने के लिए अभी आई हुई टीम में से कोई भी अधिकृत नहीं है। वे तो विभागीय आदेश की पालना में निरीक्षण के लिए आए हैं। नए मार्ग पर यात्री गाड़ी कब चलेगी, कितने राउंड करेगी, बड़ीसादड़ी से कहां तक चलेगी। इस सवाल का जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। सिर्फ यह कहा कि जल्द ही रेलगाड़ी इस ट्रेक पर चलेगी। दूसरी ओर अधिकारियों की टीम बड़ीसादड़ी में बनाए गए रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, बुकिंग काउंटर आरक्षण व पूछताछ केंद्र सहित अन्य सुविधाओं को देख प्रसन्न दिखाई दी। यहां लगाए गए कार्मिकों को संसाधनों की सुरक्षा करने व समय समय पर देखरेख करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मावली से बड़ीसादड़ी रेलखंड के आमान परिवर्तन की मंजूरी मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2016 को रेलवे संघर्ष समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर मीटरगेज लाइन पर चल रही यात्री गाड़ी को अंतिम विदाई दी थी। विदाई के अवसर पर रेल संघर्ष समिति मेवाड़ के संयोजक डॉ विमल नागौरी, सांसद सीपी जोशी, तत्कालीन विधायक गौतम दक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कई लोग टिकिट लेकर बड़ीसादड़ी से बांसी, बोहेड़ा तक भी गए।

