रथ को खींचकर लिया पुण्य लाभ शहर भक्तिमय हो उठा

चित्तौडग़ढ़. शहर में पहली बार शनिवार को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली। शहरवासियों को जगह जगह पर पुष्प वर्षा एवं रथयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जगह-जगह स्वागत किया। इस दौरान शहर पूरा भक्तिमय हो गया। रथयात्रा के दौरान युवा एवं युवतियां भक्तिमय नाचते एवं गाते नजर आए।

रथ यात्रा शाम पांच बजे इस्कॉन मंदिर से पहंण्डी उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ। इस दौरान राजस्थान धरोहर सरंक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, रमेशनाथ योगी ने पूजा अर्चना की। स्थानीय मंदिर प्रभारी हरिभक्तिदास ने अतिथियों का स्वागत किया। रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने, ड्रोन से रथयात्रा में पुष्प वर्षा का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। रथयात्रा में उदयपुर, चित्तौडग़ढ़, भीलवाड़ा, नीमच, अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर से श्रद्धालु टोलियों के रूप में आए और रथयात्रा के आगे प्रस्तुतियां देकर शहरवासियों को भक्ति भावना से ओतप्रोत किया। रथ के कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचने पर एसडीएम श्यामसुंदर विश्नाई ने आरती की। स्थानीय केंद्र प्रभारी हरिभक्तिदास ने एसडीम का स्वागत किया। विविध मार्गों से होते हुए रथयात्रा अप्सरा टाकिज होते हुए वापस मीरानगर स्थिम मंदिर पहुंच संपन्न हुई। इससे पहले दोपहर में मंदिर में छप्पन भोग का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया। कार्यक्रम ईस्कान मंदिर जयपुर के उपाध्यक्ष शांत नृसिंह, भीलवाड़ा अध्यक्ष ब्रह्मकुमार प्रभु भी पहुंचे। आयोजन से जुड़े भरत माहेश्वरी, राकेश मंत्री, प्रमोद पुरोहित, इस्कॉन शाखा प्रभारी हरिभक्ति प्रभु, मधुर मुरली प्रभु, घनश्याम देव प्रभु ने अतिथियों का स्वागत किया। जनचेतना मंच के संरक्षक डॉ आईएम सेठिया, हर्षवर्धन सिंह रुद, शांतिलाल भराडिय़ा, मुकेश नाहटा का स्वागत किया। कार्यक्रम का समापन अंत में महाप्रसाद से हुआ।

ड्रोन से पुष्प वर्षा, आकर्षक प्रस्तुतियां

रथयात्रा में सबसे आगे हाथीए घोड़ेए ऊंट पर श्रद्धालु ध्वज पताकाएं थामे थे। बग्गी में इस्कॉन के संस्थापक श्रीप्रभुपाद की झांकी। भीलवाड़ा में बनकर तैयार रथ आकर्षण का केंद्र रहा। 30 फिट तक इसकी ऊंचाई के इस रथ को देखकर शहरवासी दंग रह गए। शहर में जगन्नाथ भगवान की पहली रथयात्रा का अनूठा आयोजन देखते ही बन रहा था। लोगों में उत्साह इतना था कि पूरी रथयात्रा में संत भक्ति के रस में थिरकते रहे।

