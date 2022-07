चित्तौडग़ढ़.भैंसरोडगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा के विद्यालय प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां अभिभावको द्रारा स्कुल स्टाफ को नाला उफान पर होने की जानकारी मोबाइल पर देने व बच्चो को विद्यालय से नहीं छोडऩे की बात कहने के बाद भी मालीपुरा गांव की आठ छात्राएं व दो छात्रों को छुट्टी दे दी, जिसके चलते बच्चे नगपुरा व मालीपुरा गांव के बीच बेरिया के एक नाला उफान पर होने से करीब तीन घंटे वही अटके रहे। जिनको ग्रामीणो के सहयोग से नाला से पार करवाकर गांव पहुंचाया।

स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्यालय पहुंचकर नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरु कर दिया । घटना की जानकारी मिलने के बाद उपसरपंच शोभालाल धाकड भी स्कूल पहुंचे व मामले को शांत कर समझाइश की। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल व गांव की दुरी करीब तीन किलोमीटर है ।

सोमवार को करीब सवा बारह बजे स्कूल स्टाफ को फोन कर बच्चों को वहीं रोकने के लिए बोला था, फिर भी बच्चो को स्कूल से छोड दिया, जिसकी जानकारी किसी भी अभिभावक को नहीं दी।

इधर, प्रधानाचार्य शिवचरण ने गंभीरता दिखाते हुए अभिभावकों द्वारा सूचना देने के बाद भी लापरवाही बरतने और स्वयं को सूचना नहीं देने पर दो शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

Due to the negligence of the teachers, the lives of the children came to the fore