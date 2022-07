किसानों का चार करोड़ रुपए का बीज हो गया भूमि में दफन

चित्तौडग़ढ़ भदेसर. उपखंड क्षेत्र के गांवों में बुवाई किया गया सोयाबीन बीज इस बार पर्याप्त रूप से अंकुरित नहीं होने से दोबारा बुवाई के कारण अकेले भदेसर क्षेत्र में किसानों को लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग मान रहा रहा है कि प्रमाणित बीज गत वर्ष बेमौसम बरसात होने, बुवाई के बाद लगातार तेज बरसात होने, बीज गहराई में बिजाई करने के तीन प्रमुख कारणों से अंकुरित नहीं हुआ है।

जानकारी के अनुसार भदेसर क्षेत्र के गांवों में किसानों ने बरसात के मौसम में अधिकतर मक्का, मूंगफली, ज्वार तथा उड़द तिल्ली व मूंग की खेती प्राथमिकता से की। मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र के किसान का रुझान तिलहनी फसलों में सोयाबीन की ओर बढ़ गया है। अब यह क्षेत्र की परंपरागत खेती हो गई। किसान अपनी भूमि की जोत में आधे से ज्यादा भाग में सोयाबीन बो रहे हैं। हालाकि सोयाबीन किसानों के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन कम समय में पक कर तैयार होने वाली सोयाबीन की किस्म को पिछले 2 वर्षों से हुए नुकसान से उसे अलविदा कह दिया था, लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों से मध्यम तथा लंबे समय पर पक कर तैयार होने वाली सोयाबीन की बुवाई अधिक करने लगे हैं। गत वर्ष बेमौसम बरसात से सोयाबीन के दाने भिग गए। इस वजह से किसानों ने इस साल बाजारों में उपलब्ध प्रमाणित बीजों पर ज्यादा भरोसा किया, लेकिन बुवाई के बाद अंकुरण 50 प्रतिशत ही रहा। इससे किसानों को दुबारा बुवाई करनी पड़ी। इससे लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।

कम मेहनत में तैयार होने वाली फसल

किसानों का मानना है कि सोयाबीन की फसल के लिए किसानों को निराई गुड़ाई से लेकर कटाई में कम खर्च आता है। निराई गुड़ाई अगर लगातार बरसात चल रही हो तो केवल खरपतवार नाशक के छिड़काव से काम चल जाता है। रासायनिक खाद का उपयोग भी कम मात्रा में होता है। फसल कटाई में भी कम श्रम लगता है। इससे किसान ज्यादा सोयाबीन की बुवाई करते हैं।

कम अंकुरण के कारण

कृषि विभाग व किसानों का मानना है कि भले ही प्रमाणित बीजों में अंकुरण की गुणवत्ता की कमी हो लेकिन किसानों ने 20 किलो प्रति बीघा की तुलना में 25 से 30 किलो तक की बुवाई की। फिर भी पर्याप्त अंकुरण नहीं हुआ। दूसरा कारण बुवाई के बाद लगातार तेज हवा के साथ बरसात होने से खेत में मिट्टी की ठोस परत जम जाना भी माना जा रहा है। तीसरा कारण कई किसानों ने बुवाई गहरी कर देने को माना है। इससे अंकुरण पूरा नहीं हो पाया है।

Farmers got seeds worth four crore rupees buried in the land