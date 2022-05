भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौटकर ना जाऊ खाली

चित्तौडग़ढ़. हजरत काजी चल फिर शाह रहमतुल्ला अलेह के सालाना 94 वे उर्स का समापन रविवार को कुल की रस्म के साथ हुआ।

चित्तौडग़ढ़. हजरत काजी चल फिर शाह रहमतुल्ला अलेह के सालाना 94 वे उर्स का समापन रविवार को कुल की रस्म के साथ हुआ। इससे पूर्व शनिवार को साबरी ब्रदर्स ने महफिल ए कव्वाली में अपने कलाम से समा बांध दिया । रविवार सुबह चार बजे दरगाह में गुस्ल की रस्म अदा की गई, रविवार सुबह से ही दरगाह शरीफ में जायरीनो के आने का सिलसिला शुरू हो गयाए इतनी तेज गर्मी के बावजूद लोगों ने उर्स में शिरकत कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी।

रविवार को दरगाह कमेटी के सदर दौलत अली, ट्रस्टी अमानत अली, गुलजार, अयूब मेमन, राजस्थान वक्फ बोर्ड सदस्य मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद रशीद शेख, उस्मान खान,रफीक नागोरी परिवार लोहार मोहल्ला की ओर दस्तारबंदी कर उनका इस्तकबाल किया। इस अवसर पर शहर काजी अब्दुल मुस्तफा, सलीम अशरफी , सैयद मंसूर अली, सैय्यद इरफ़ान अली, सैय्यद मकसूद अली, सैय्यद इमरान अली आदि मौजूद थे।

