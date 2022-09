गंगरार के पूर्व प्रधान पर फायरिंग, थाने के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन

चित्तौडग़ढ़. चित्तौडग़ढ़ जिले की गंगरार पंचायत के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट की कार पर शुक्रवार शाम जीप में आए छह-सात लोगों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में पूर्व प्रधान बाल-बाल बच गए।

चित्तौडग़ढ़. चित्तौडग़ढ़ जिले की गंगरार पंचायत के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट की कार पर शुक्रवार शाम जीप में आए छह-सात लोगों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में पूर्व प्रधान बाल-बाल बच गए। इस संबंध में नामजद रिपोर्ट दी गई है, वहीं देररात बड़ी संख्या में पूर्व जिला प्रमुख भेरुसिंह चौहान व जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ के नेतृत्व में आसपास के ग्रामीण थाने के बाहर एकत्र होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे।

पूर्व प्रधान जाट ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब सवा आठ बजे हवाई पट्टी के निकट अपनी होटल नंद पैलेस से घर सोनियाणा जाने के लिए रवाना हुए। कुछ ही दूरी पर जीप में आए डेट निवासी ईश्वरसिंह, राजू गुर्जर व भैरू सहित करीब छह-सात लोगों ने गलत दिशा में आकर जीप को पूर्व प्रधान की कार के आगे लगा दी। जीप में सवार लोगों ने कार पर फायरिंग कर दी। आरोपियों ने पूर्व प्रधान की हत्या करने के लिए तीन गोलियां चलाई, लेकिन वह इस हमले में बाल-बाल बच गए। आरोपियों की ओर से चलाई गई गोलियां कार की बोनट के नीचे लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर गंगरार थाना प्रभारी शिवलाल मीणा पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेने के बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पूर्व प्रधान जाट ने बताया कि आरोपियों ने गुरूवार को उनके गांव के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी थी। इसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए वह भी उसके साथ थाने गए थे। इसके दूसरे ही दिन आरोपियों ने उनकी हत्या करने के लिए फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। रात को एएसपी आदि भी गंगरार पहुंचे।

Firing on the former head of Gangrar, demonstration of villagers outside the police station