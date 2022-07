भैंसरोडग़ढ़ में चार एवं बेगूं में साढ़े तीन इंच बरसात

चित्तौडग़ढ़. सावन के दूसरे सोमवार को चित्तौड$गढ़ में मेघ मेहरबान रहे। चित्तौड$गढ़ जिले में सोमवार शाम 5 बजे तक कुल 389 एमएम वर्षा दर्ज की गई। जिले के कई क्षेत्रों में जमकर पानी बरसा और तेज बरसात के कारण बेगूं रावतभाटा मार्ग बाधित हो गया। जिले के भैसरोड़ गढ़ में करीब चार इंच एवं बेगूं में करीब साढे तीन इंच बरसात हुई। वहीं बस्सेी एवं गंगरार में सवा दो इंच एवं चित्तौड$गढ़ में करीब डेढ़ इंच बरसात हुई।

बरसात के कारण कई नदी नालों में पानी की आवक हुई है। सोमवार को सुबह से ही बरसात का दौर जारी रहा और दिनभर में कभी तेज एवं कभी रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। शहर में सुबह करीब साढ़े दस बजे शुरू हुआ बरसात का दौर शाम को छह बजे तक जारी रहा। चित्तौड$गढ मे 38 एमएम, बस्सी में 65 एमएम, गंगरार मे 66 एमएम, कपासन् मे ं 16 एमएम, भोपालसागर में 2 एमएम, राशमी मे 6 एमएम, बेगूं मे 92 एमएम, भैसरोडगढ़ मे 100 एमएम, निम्बाहेड़ा में 1 एमएम एवं भदेसर मे 3 एमएम वर्षा दर्ज की गई।

नदी, नालों में पानी की आवक बढ़ी

बस्सी . सावन के दूसरे सोमवार को बस्सी क्षेत्र में इंद्र भगवान मेहरबान रहे। सुबह से चला रिमझिम बारिश का दौर दोपहर को झमाझम बारिश में बदल गया। अभयपुर घाटा क्षेत्र, मोडिया महादेव बांध, ओराई बांध, बस्सी बांध, बस्सी सेंचुरी, सेमलपुरा मोड, घटियावली, गिलुंड, बिजयपुर, अमरपुरा क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। अमरपुरा क्षेत्र में रावत का तालाब भरने को आया है। मोडिया महादेव बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। मंगोदड़ा महादेव का झरना, नीलिया महादेव, झरिया महादेव आदि झरनों में बारिश के बाद पानी की आवक बढी। झरिया महादेव में सोमवार को दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। झरना भी बारिश के बाद तेज गति से बहने लगा।

पारसोली. कस्बे के आसपास क्षेत्र में सुबह से हो रही बारिश के कारण दिनभर मौसम ठंडा रहा। बारिश से सड़कों पर पानी बहने लगा।

गंगरार. सुबह से रिमझिम वर्षा प्रारंभ हुई जो दिन भर झमाझम तो कभी रिमझिम होती रही। इस वर्षा होने से किसानों में खुशी दिखाई दी।

पहुंना. दोपहर से वर्षा का दौर शुरू हुआ जो कुछ देर तक तेज रहा। इसके बाद हल्की बारिश चलती रही। कई जगह पानी भर गया।

राशमी. क्षेत्र में सोमवार सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी के बाद रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। दिन में तेज बारिश के साथ जनजीवन ठहर सा गया।

बेगंू से रावतभाटा मार्ग तीन घंटे रहा अवरुद्ध

बेगंू. उपखंड क्षेत्र के गांवों में सोमवार दोपहर बाद बरसात का दौर शुरू हुआ। कभी मध्यम तो कभी झमाझम बारिश से बरसाती नालों में उफान आ गया। पुराने बस स्टैंड पर दो फीट पानी भर गया। कई जगह बरसाती नाले में पानी की जोरदार आवक रही। बेगंू से रावतभाटा के मध्य थदोड़, तुर्किया खाल सहित कई स्थानों पर नालों में उफान आया। इस मार्ग पर कई बरसाती नाले हैं। इन नालों में पानी आने से रावतभाटा मार्ग करीब तीन घण्टे अवरुद्ध रहा। चेंची मार्ग पर शाम को सेमलिया के निकट नाले में पानी की आवक होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। नगर के पास से गुजरने वाली ब्राह्मणी नदी में भी पानी की आवक हुई।

