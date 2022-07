दूषित पानी-भोजन व संक्रमित रक्त से होता है हेपेटाइटिस

चित्तौडग़ढ़. वायरस जनित रोग हेपेटाइटिस अमूमन दूषित पानी व भोजन तथा संक्रमित रक्त से होता है। यह लिवर को प्रभावित करता है, जिससे रोगी की मौत तक हो जाती है।

स्वस्थ लिवर अभियान को लेकर आयोजित कार्यशाला में वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. अनिश जैन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस सी व डी भी रक्त संक्रमण के कारण फैलता है। टैटू गुदवाने, दूषित रक्त चढाने, संक्रमित सुई लगने से भी यह रोग फैलता है। इस रोग से पीडि़त व्यक्ति की त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, उल्टी व थकान की समस्या, बुखार, पेट व जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध पानी व शुद्ध भोजन का सेवन किया जाए। साथ ही संक्रमित रक्त व असुरक्षित यौन संपर्क से बचना चाहिए।

चिकित्सा विभाग की ओर से २८ जुलाई तक यह अभियान चलाया जाएगा। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल की अध्यक्षता में डीआरडीए हॉल में हुई जिला स्तरीय कार्यशाला में बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ष २०३० तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य है। अतिरिक्त कलक्टर गीतेश श्रीमालवीय ने स्वस्थ लिवर अभियान की कार्य योजना तैयार करने के लिए उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए।

जिला क्षय निवारण अधिकारी डॉ. राकेश भटनागर ने बताया कि अभियान के दौरान जागरूकता रैली व जिले की सभी जेलों में बन्दियों की हेपेटाइटिस बी व सी को लेकर स्क्रीनिंग की जा रही है। जिला चिकित्सालय के एआरटी सेंटर पर एचआईवी संक्रमित रोगियों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की भी हेपेटाइटिस बी व सी को लेकर स्क्रीनिंग की जाएगी। नवजात शिशुओं को भी हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज लगाई जा रही है। जिले के सभी डायलिसिस मरीजों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है।

Hepatitis is caused by contaminated water, food and infected blood.