थाने से डोडा चूरा चोरी मामले में डिप्टी, एसएचओ व सिपाहियों पर गाज

चित्तौडग़ढ़. जिले के पारसोली थाने की महिला हवालात से डोडा चूरा चोरी होने के मामले में पुलिस मुख्यालय के विभागीय जांच प्रकोष्ठ ने बेगूं डिप्टी रतनाराम देवासी, पारसोली एसएचओ रामदेव बिधूड़ी व कुछ सिपाहियों को लापरवाही, उदासीनता व अनियमितता का दोषी माना है। जबकि इसी मामले में आरोपों से घिरे पारसोली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक संजय गुर्जर को क्लीन चिट दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार २८ जनवरी २०२२ को पारसोली थाने की महिला हवालात पर लगी हथकड़ी काटकर डोडा चूरा चोरी हो गया था। मालखाना प्रभारी हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दी थी। मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक बेगूं रतनाराम देवासी को सौंपी गई थी।

पुलिस ने इस मामले में मण्डावरी निवासी दिलीप कंजर, बंटी कंजर, गणपत कंजर, शिवलाल कंजर, दुर्योधन कंजर, मध्यप्रदेश के काकरिया निवासी श्यामलाल यादव, छीतर गुर्जर आदि को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया था। पुलिस अनुसंधान में सामने आया था कि चोरी का डोडा चूरा ले जाने के लिए कैलाश गुर्जर से सौदा तय किया गया था। कैलाश ने अपना टेम्पो छीतर गुर्जर को सुपुर्द किया और बाद में यह बंटी कंजर तक पहुंचाया गया। श्यामलाल यादव टेम्पो लेकर घटना स्थल पर गया था। इससे पहले दिलीप कंजर को २३ जनवरी को शांति भंग में गिरफ्तार कर पारसोली थाने की हवालात में रखा गया।

पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि शिवराज कंजर अपनी मां काली के साथ पारसोली थाना प्रभारी रामदेव बिधूड़ी के समक्ष पेश हुआ था, जिसने एसएचओ को बताया कि चार व्यक्ति उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए, जो आपस में बात कर रहे थे कि इसे श्रीराम सुथार के घर ले चलते हैं। पांच-छह दिन तक उसे एक मकान में रखकर डोडा चूरा की पिकअप लूटने के बारे में पूछा तो उसने संग्राम कंजर, राकेश कंजर, रघुवीर कंजर, कमल कंजर, योगेश कंजर व सोनू कंजर के नाम बता दिए। इसके बाद २१ जनवरी २०२२ को उसे विजयपुर में सांवरियाजी मोड पर छोड़कर चले गए।

मामले में आरापी छीतर गुर्जर के भाई ने ११ मार्च २०२२ को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवाद पेश कर छीतर गुर्जर को झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। इससे पहले दो फरवरी २०२२ को क्षेत्रीय विधायक राजेन्द्रङ्क्षसह बिधूड़ी व पारसोली थाने के पूर्व थाना प्रभारी संजय गुर्जर के बीच वार्ता का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।। ११ मार्च को इस प्रकरण में परिवाद दिया गया था।

