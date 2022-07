की चरण वंदना, लिया गुरु का आशीर्वाद

चित्तौडग़ढ़. गुरू एवं शिष्य का पर्व गुरू पूर्णिमा जिले भर में हर्षोल्लसा के साथ मनाई गई। इस दौरान सुबह से ही शिष्य अपने गुरू के पूजन के लिए उनके आश्रम पहुंचे और चरण वंदना की।

चित्तौडग़ढ़. गुरू एवं शिष्य का पर्व गुरू पूर्णिमा जिले भर में हर्षोल्लसा के साथ मनाई गई। इस दौरान सुबह से ही शिष्य अपने गुरू के पूजन के लिए उनके आश्रम पहुंचे और चरण वंदना की। शहर के हजारेश्वर महादेव महंत चन्द्रभारती महाराज, दुर्ग स्थिति कालिका माता मंदिर के महंत एवं नीलकण्ठ महादेव मंदिर के महंत जगन्नसथ भारती महाराज के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु की चरण वंदना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं को कतार में लग कर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वहीं जिले के मुंगाना आश्रम में भी दिनभर गुरु पूर्णिमा का आयोजन जारी रहा। यहां भी दूरदराज से श्रद्धालु पहुंचे।

वहीं प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में श्री चन्द्रधाम उदासीन दरबार में बुधवार को गुरू पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरूदास उदासी का आर्शीवाद लेने के लिए दिनभर शिष्यो का तांता लगा रहा, जहां भजन-कीर्तन के आयोजन भी किए गए।

नगर के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित स्थित सिंधी कॉलोनी में श्री चन्द्रधाम उदासीन दरबार में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर सवेरे से ही कई स्थानों से भक्तजन पहुंचने लगे, जिन्होंने दरबार में पहुंच कर संत श्री गुरूदास उदासी का आर्शीवाद लिया। श्री गुरूदास उदासी द्वारा शिष्यों को गुरू मंत्र दिया गया। शिष्यों ने चरण वन्दना कर शॉल ओढाकर एवं श्रीफल,प्रसाद भेंट कर उनका आर्शीवाद लिया।

संत श्री गुरूदास उदासी ने कहा कि यह उत्सव गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है। गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने और इस संसार रूपी भव सागर से निकलने का रास्ता बताते हैं। गुरु के चलाएं व बताएं मार्ग से व्यक्ति शांति, आनंद और मोक्ष को प्राप्त करता है।

गायत्री शक्तिपीठ चित्तौडग़ढ़ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रबंधन द्रस्टी श्री रमेश चंद्र पुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ, गुरु पूजन, दीक्षा संस्कार एवं अन्य संस्कार करवाये गए। चित्तौडग़ढ़ जिले से आये करीब 2 हजार से अधिक गायत्री परिजनों में भाग लिया। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मंगलवार को प्रात: 6 से शाम 6 बजे तक गायत्री महामंत्र का जप एवं शाम को दीप महायज्ञ संपन्न किया गया। इस अवसर पर रमाशंकर वैद्य, रमेश चंद्र उपाध्याय, शंकरलाल सालवी, विद्याराम, नरसिंहा लाल माली, चंद्रशेखर पालीवाल, इंद्रमल आमेटा, चंद्रशेखर शर्मा, श्रीमती पार्वती शर्मा आदि ने संगीतमय प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कक्षा पांचवीं से बारहवीं तक के 200 से अधिक छात्र.छात्राओं एवं स्टाफ ने एक साथ पारिवारिक दयाशंकर द्वारा गुरु दीक्षा दिलाई गई।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र चित्तौडग़ढ़ प्रताप नगर पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर राजयोगिनी आशा दीदी ने सभी ब्रह्मा वत्सो एवं नगर वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सच्चा सच्चा सतगुरु वह है जो अज्ञान नींद में सोए हुए मनुष्यों को ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाए । यदि कोई भक्त शिष्य अपने गुरु को सच्ची गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलें उनका कहना माने और अपने जीवन में उनकी दिए हुए वचनों का अनुसरण करें।

कपासन. समीपवर्ती मुंगाना गांव स्थित सांवलिया धाम आश्रम में हजारों श्रद्धालु शिष्यों एवं अनुयायियों ने बुधवार को महंत चेतन दास महाराज की गुरु पूजा चरण वंदना कर गुरु मंत्र उपदेश के वचनामृत के साथ गुरु कंठी सूत्र प्राप्त किया। महंत ने श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करने का आशीर्वचन प्रदान किया। महंत चेतन दास महाराज ने श्रद्धालुओं शिष्यों को जीवन में सत्य तप दान एवं दया का आचरण करने सहित माता-पिता बड़े बुजुर्गों एवं गुरु की आज्ञा का पालन करने का उपदेश दिया।

आरंभ में चेतन दास महाराज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम स्थित सांवलिया श्याम भगवान शिव हनुमान जी चारभुजा नाथ की चौकी की पूजा अर्चना की इसके साथ ही जगगुुरू रामानंदाचार्य तथा अपने ब्रह्मलीन गुरु महंत बिहारी दास महाराज की प्रतिमा की गुरु पूजा कर आरती की इस अवसर पर सांवलिया श्याम की प्रतिमा सहित सभी देवी देवताओं की ईश्वरीय प्रतिमाओं को विशेष श्रृंगार धारण कराया गया। इस अवसर पर आश्रम में हवन यज्ञ अभिषेक एवं विविध धार्मिक अनुष्ठान संकीर्तन किए गए इस बीच संगीत की स्वर लहरियों के साथ भजन कीर्तन एवं सत्यनारायण की कथा की गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रात: से ही श्रद्धालु भक्तों की गुरु पूजा का क्रम प्रारंभ हुआ जो शाम तक जारी रहा। इस अवसर पर सांवलिया श्याम मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोचार के बीच नई ध्वज पताका चढ़ाने की रस्म कर वायु फलित से आगामी मौसम एवं मानसून का पूर्वानुमान बताया जाता है। आश्रम के सभी मार्गो सहित उदयपुर चित्तौडग़ढ़ स्टेट हाईवे पर मुंगाना गांव में वाहनों का जमावड़ा लगा रहा आश्रम के बाहर एवं अंदर पुलिस बल ने तैनात रहा।

बड़ीसादड़ी नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में गुरु एवं शिष्य का प्रमुख पर्व गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर बड़ीसादड़ी नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। रामद्वारा परिसर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया । जहां संत शास्त्री अनंत राम महाराज एवं संत सुख संपत राम महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा पर सवेरे से भक्तों का आने का क्रम शुरू हो गया। संत द्वारा अपने आशीर्वचन शब्द में गुरु के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। एवं गुरु मंत्र का जाप कराया गया। दोपहर में में पुरुषों एवं महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। इसी तरह बड़ी सादड़ी के स्वामी गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम में भी बड़ी संख्या में भक्तों का आना लगा रहा। गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम में स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा पर्व महोत्सव मनाया गया।

निम्बाहेड़ा. गुरू पूर्णिमा पर एनएसयूआई की ओर से डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के व्याख्याताओं व शिक्षकों को तिलक लगा व मुँह मीठा करवा कर आशीर्वाद लिया। छात्र संघ अध्यक्ष साजन सोनी ने कहा कि हमें माता पिता व गुरूजनों का सम्मान करना चाहिए व उनके बताए पथ पर चलने का आव्हान किया। इस अवसर पर छात्र संघ उपाध्यक्ष विक्रम अहीर, ब्लॉक अध्यक्ष संजय उपाध्याय, नगर अध्यक्ष विशाल वर्मा, अजयसिंह, जतिन आचार्य, मुकेश माली, आयुश शर्मा आदि उपस्थित थे।

