दिल दहला देने वाली वारदात: हाथ पैर काटकर महिला की बेरहमी से की हत्या, शव रोड़ी में दबाया

( chittorgarh crime news ) गांव में रहने वाली एक महिला की गला दबाकर हत्या ( Murder of woman in chittorgarh) करने के बाद रोड़ी में उसका शव दबा देने की सनसनीखेज वारदात ( crime in chittorgarh ) सामने आई है। महिला 26़ अगस्त से लापता थी। उसके पुत्र ने 27 अगस्त को थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट देकर मां की हत्या की आशंका जताते हुए अपने ही चाचा के तीन बेटों पर संदेह जताया था, लेकिन पुलिस की ढिलाई के चलते खुलासा ( woman murder mystery ) होने में विलंब हुआ।