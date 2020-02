दिनदहाड़े चौराहे पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

एक सनसनीखेज मामला ( Murder in chittorgarh ) सामने आया है। यहां दिनदहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या ( Murder Of Young Man Stabbed To Death ) कर दी गई। जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस ( Chittorgarh Police ) मामले की जांच कर रही है। ( Chittorgarh Crime News )