अब राजस्थान में कहीं से भी वाहन का हो सकेगा पंजीयन

चित्तौडगढ़़. अब आप राजस्थान के किसी भी डीलर से वाहन क्रय कर अपने गृह क्षेत्र में वहीं से पंजीयन करा सकेंगे। इसके लिए अब टीआरसी की भी जरूरत नहीं होगी लेकिन राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में पंजीयन या अन्य राज्यों से खरीदे गए वाहनों के राजस्थान में पंजीयन के लिए टीआरसी लेनी होगी। इस नई व्यवस्था से वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। इसके लिए सरकार ने पंजीयन नियमों में बदलाव कर दिया है।

गत दिनों परिवहन एवं सड़क विभाग के आयुक्त ने नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत एक आदेश जारी किया है। जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के 47 एवं 48 में संशोधन कियागया है। इस संशोधन के तहत राज्य में अवस्थित वैद्य ट्रेड वाहन डीलर की ओर से विक्रय किए गए वाहन एवं राज्य में ही पंजीयन होने वाले निर्मित वाहनों के अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

करना होगा दस्तावेजों को अपलोड

वाहल डीलरों को पंजीयन के समय ही वाहन धारक के मूल दस्तावेजों को स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही जो भी वाहन पंजीयन कर है उसे ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उसके बाद ही पंजीयन हो सकेगा। कराधान का अधिकार जिला परिवहन अधिकारी के पास होगा।

यह होगा लाभ

कई बार वाहन क्रेता को मनपसंद मॉडल डीलर के यहां नहीं मिलता तो अन्य जिले के डीलर से वाहन क्रय करने में पंजीयन की परेशानी थी। ऐसे में कई बार पसंद का मॉडल नहीं ले पाते थे। अगर खरीद लेता तो टीआरसी आदि लेनी पड़ती थी। अब नए नियमों से लाभ मिल सकेगा।

