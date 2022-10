राजनीति चुनावी जाजम लगी बिछने, नेताओं के जुबानी हमले हुए तेज

चित्तौडग़ढ़. प्रदेश में विधानसभा चुनाव मेें भले ही सवा साल का समय शेष हो लेकिन मेवाड़ के चित्तौड़$गढ़ जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा के नेताओं ने अपनी चुनावी जाजम बिछानी शुरू कर दी हैं।

चित्तौडग़ढ़. प्रदेश में विधानसभा चुनाव मेें भले ही सवा साल का समय शेष हो लेकिन मेवाड़ के चित्तौड़$गढ़ जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा के नेताओं ने अपनी चुनावी जाजम बिछानी शुरू कर दी हैं। दोनों ही दलों के प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए है।

जिले में विधानसभा चुनाव की आहट पा कर राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा व कांग्रेस के आला नेता अपने दौरे से मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। ऐसे में वे यहां पर विभिन्न तरह के आयोजन कर जनता के बीच अपनी बात रखने और उन्हें चुनाव में जीत दिलवाने की अपील भी कर रहे हैं।

इतना ही नहीं पड़ोसी जिलों में मुख्यमंत्री व अन्य वरिष्ठ नेताओं व मंत्रियों के दौरे में भी अपनी मौजूदगी समर्थकों के साथ दर्शा रहे हैं। कांग्रेस एवं भाजपा के स्थानीय नेताओं ने हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यश रुप से भागीदारी निभाई।

Politics was set in the election process, the leaders' verbal attacks intensified