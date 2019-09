राजस्थान : चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ जैसे हालात, 24 घंटे से स्कूल में फंसे 350 छात्र और 50 शिक्षक

चित्तौड़गढ़। लगातार दो दिन से चल रही बारिश के चलते राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात ( Flood Situation in Rajasthan ) बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं। ऐसे में खबर प्रदेश के चित्तौड़गढ़ जिले से है। जहां बारिश स्कूली है बच्चों लिए आफत बन गई है। जिले में बारिश के पानी के बीच एक स्कूल में 350 बच्चे और 50 शिक्षक फंस गए हैं।

प्रदेश के चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश ( Heavy Rain in Chittorgarh ) के दौर के चलते पिछले 24 घंटे से स्कूल में बच्चे और शिक्षक फंसे हुए हैं। भारी बारिश और राणा प्रताप बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों में उफान है। इसके के बाद से 350 बच्चे और 50 शिक्षक स्कूल में फंसे हुए हैं। आस-पास के गांव वाले स्कूल में फंसे बच्चों और शिक्षकों की मदद कर रहे हैं। मदद के तौर पर वे उन्हें खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं।

बच्चे और शिक्षक शनिवार सुबह से ही School आए हुए हैं। Rana Pratap Dam से पानी छोड़े जाने के कारण क्षेत्र का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और सड़के पानी से भर गई हैं। इस कारण बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। बता दें कि जिले में भी पिछले तीन से बारिश ( Heavy Rain in Chittorgarh ) का दौर जारी है। ब्राह्मणी नदी उफान पर चल रही है। क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है।

Rajasthan: More than 350 students & 50 teachers are stuck at a school in Chittorgarh since yesterday, as roads are blocked due to heavy discharge of water from Rana Pratap Dam. Locals are providing immediate assistance & food to the students & teachers. pic.twitter.com/QbW5XJjJY5