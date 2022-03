विस्फोटकों के साथ रतलाम के पांच युवकों को राजस्थान एटीएस ने दबौचा

चित्तौडग़ढ़. रतलाम. रतलाम में हिंदूवादी संगठन की हत्या के आरोपियों को राजस्थान एटीएस ने निंबाहेड़ा से 12 किलो विस्फोटक के साथ बुधवार को दबौच लिया। इनके दो और साथियों को देर रात राजस्थान एटीएस ने मप्र एटीएस के साथ मिलकर उठाया।

तीन की गिरफ्तारी के बाद दो और पकड़ा

राजस्थान एटीएस ने 30 मार्च को निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने नाकाबन्दी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर कार की तलाशी ली। कार में सवार व्यक्तियों से पूछताछ में उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया तो तीनों ही रतलाम के सुफा संगठन से जुड़े जूबेर, अल्तमस और सेफुद्दीन उर्फ सेफुल्ला निकले। पूछताछ में इन्होंने कुछ नाम बताए तो राजस्थान एटीएस ने मप्र एटीएस से सामंजस्य करके देर रात इनके दो और साथियों को रतलाम से उठा लिया। साथ ही राजस्थान एटीएस ने तीन अन्य संदिग्धों को टोंक और निंबाहेड़ा से उठाया है।



2014 में हुआ था कपिल हत्याकांड

रतलाम नगर निगम में तत्कालीन पार्षद यास्मीन शैरानी पर निगम परिसर में 24 सितंबर 2014 को गोली चलाने की घटना के बाद दो बाइक पर पांच आरोपियों ने हिन्दू के नेता कपिल राठौर के महू रोड स्थित रेस्टोरेंट पर पहुंचकर कपिल राठौर, उसके छोटे भाई विक्रम, कर्मचारी पुखराज पालीवाल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं थी। एक ने पुखराज की चाकू से गर्दन रेत दी थी। दुकान का कर्मचारी नारायण काउंटर के नीचे छिपने से बच गया था। कपिल को 8, विक्रम को दो व पुखराज को एक गोली लगी थी। आरोपियों के भागने के बाद आसपास के दुकानदारों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया था जहां डाक्टर ने कपिल और पुखराज को मृत घोषित कर दिया था।



इन लोगों पर दर्ज हुआ था केस

घटना के बाद स्टेशन रोड पुलिस थाने में षड्यंत्रपूर्वक हत्या, हत्या का प्रयास व आम्र्स एक्ट की धाराओं में मुसैफ उर्फ कप्तान पुत्र इमरान खान कुरैशी, नासिर उर्फ निसार पुत्र निजाम अली, हैदर पुत्र इमदाद अली शैरानी, रिजवान पुत्र रमजानी शेरानी व सैफुल्ला उर्फ सेफुद्दीन पुत्र रमजानी सभी निवासी शैरानीपुरा याह्या पुत्र कासम खान एवं जाहिद हुसैन पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी मिल्लतनगरए मूसा खान उर्फ आसिफ पुत्र अब्दुल करीम शेरानी निवासी जयभारत नगर को गिरफ्तार किया था। एक और आरोपी मुतल्लिफ फरार था।

Rajasthan ATS caught five youths of Ratlam with explosives