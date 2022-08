रक्षकों की कलाई पर सजी राखी, सौपें रक्षा सूत्र

चित्तौडग़ढ़. राजस्थान पत्रिका की ओर से रक्षाबंधन और 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए रक्षकों की राखी अभियान के तहत गुरुवार को चित्तौडग़ढ़ पुलिस लाइन में पुलिस एवं क्यूआरटी के जवानों को रक्षा सूत्र बांधे गए।

चित्तौडग़ढ़. राजस्थान पत्रिका की ओर से रक्षाबंधन और 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए रक्षकों की राखी अ भियान के तहत गुरुवार को चित्तौडग़ढ़ पुलिस लाइन में पुलिस एवं क्यूआरटी के जवानों को रक्षा सूत्र बांधे गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यन्त को भी बहनों ने राखी बांधी। पुलिस लाइन में विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन की महिला शाखा एवं आरएनटी लॉ कॉलेज की व्याख्याताओं ने पुलिस जवानों के तिलक लगाकर आरती उतारी। पुलिस लाइन के आरआई सुनील सिंह स्टाफ ऑफिसर आदि ने रक्षा सूत्र बंधवाते हुए बहनों के प्रति आभार जताया। उन्होंने राजस्थान पत्रिका की इस पहल की सराहना की। विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन की महिला शाखा जिलाध्यक्ष लीला आगाल, महासचिव विजय लक्ष्मी ओझा, कोषाध्यक्ष मंजू तोषनीवाल, एवं आरएनटी लॉ कॉलेज की व्याख्याता डॉ. चंचल राठौर, लाजवंती खटवानी, शमीना मंसूरी, अंजली जोनवाल, नम्रता जोनवाल, काजल वर्मा, आरएनटी एवं छात्रा सोनल सोनी, शिवानी कुशवाह, एलशिया एवं ज्योति चतुर्वेदी, भूमि चतुर्वेदी आदि ने पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों को रक्षा सूत्र बांधे।

