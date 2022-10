Sainik School बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें

चित्तौडग़ढ़ राज्य के चित्तौडग़ढ़ स्थित सैनिक स्कूल में शुक्रवार को 28वें पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में स्कूल में पढ़कर आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पूर्व छात्रों ने अपनी पुरानी यादे ताजा की। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) मांधाता सिंह, वाईएसएम, पीवीएसएम, वीएसएम और विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्कूल के पूर्व छात्र एवं चित्तौडग़ढ़ पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत थे।

चित्तौडग़ढ़ राज्य के चित्तौडग़ढ़ स्थित सैनिक स्कूल में शुक्रवार को 28वें पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में स्कूल में पढ़कर आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पूर्व छात्रों ने अपनी पुरानी यादे ताजा की। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) मांधाता सिंह, वाईएसएम, पीवीएसएम, वीएसएम और विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्कूल के पूर्व छात्र एवं चित्तौडग़ढ़ पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत थे। अतिथियों का स्कूल के प्राचार्य कैप्टन जे पी चिपलूंकर एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर दीपक मलिक ने स्वागत किया।

इस अवसर पर स्कूल के शंकर मेनन सभागार में एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर छात्रों से कहा कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। छात्रों को एक अच्छे मनुष्य के सभी गुण अपने अंदर ग्रहण करने की सलाह दी। आज के समय में नैतिक गुणों, सदाचार, अच्छी आदतों की जो कमी छात्रों में देखने को मिलती है, उन्हें भी स्कूल में रहते हुए पूरा करें। सिल्वर जुबली बैच 1988-95 के पूर्व छात्रों ने अपनी सिल्वर जुबली वर्षगांठ मनाई। सिल्वर जुबली बैच के छात्र डॉक्टर अशोक चौधरी ने अपने समय की यादों को ताजा किया। सिल्वर जुबली बैच के छात्रों ने स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षकों और साथ ही वर्तमान में कार्यरत स्कूल के शिक्षकों तथा प्रशासनिक स्टाफ को सम्मानित किया।

जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि स्कूल के प्राचार्य ने सभी पूर्व छात्रों को स्कूल का सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। 28वें पूर्व छात्र सम्मेलन में स्कूल एवं छात्रों के विकास के लिए अनेक बिंदुओ पर चर्चा की गई। इस एल्यूमिनी मीट एवं रियूनियन कार्यक्रम में विदेशों से भी छात्र शामिल हुए जिसमें अमेरिका और युगांडा जैसे देश भी शामिल है। सिल्वर जुबली बैच के पूर्व छात्रों द्वारा पहल कर एक ट्रैक्टर सैनिक स्कूल चित्तौडग़ढ़ को भेंट स्वरूप प्रदान किया। सिल्वर जुबली बैच के पूर्व छात्रों में लेफ्टिनेंट कर्नल प्यारेलाल , प्रोफेसर शुभकरण, मदन लाल, कर्नल देवेंद्र नरुका, ओ पी झाझरडिया, श्याम सुन्दर सोलंकी, डॉक्टर मनीष सहारन, डॉक्टर अशोक चौधरी, सत्यदीप एवं बैच से 20 से अधिक छात्र भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस सेवा, 15 छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, 05 छात्र प्रोफेसर, 2 छात्र प्रशासनिक सेवाओं में, 10 कॉर्पोरेट में अपनी सेवाएं दे रहे हैंए इस एल्यूमिनी मीट एवं रियूनियन कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच का संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल प्यारेलाल ने किया। अंत मे स्कूल कैप्टन कैडेट अनिल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर पूर्व छात्रों एवं वर्तमान छात्रों के मध्य एक मैत्री बॉस्केटबाल मैच का आयोजन भी किया गया ।

Dream big and work hard to make them come true