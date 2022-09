सांवलियां सेठ : दो साल बाद जलझूलनी का मेला आज से , निकलेगी रथयात्रा

चित्तौडग़ढ़. कोरोना संक्रमण के चलते करीब दो साल बाद एक बार फिर सांवलियाजी में जलझूलनी एकादशी पर भगवान के साथ फिर श्रद्धालु अीबर एवं गुलाल उड़ा सकेंगे और उनके जयकारे लगा सकेंगे। इस बार जलझूलनी एकादशाी पर भरने वाला श्री सांवलिया सेठ का तीन दिवसीय मेले का आयोजन ५ से ७ सितम्बर तक होगा। मेले का शुभारम्भ 5 सितम्बर को दोपहर 12.15 बजे होगा। इस अवसर पर रंग पृष्ठा उदयपुर के कलाकार मधुराष्टकम नृत्य नाटिका का मंचन करेंगे।

Sanvalian Seth: After two years, the fair of Jaljulni will start from today, the Rath Yatra will come out