राज्य सरकार कर रही है मेरे मौलिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन- मीणा

Published: May 14, 2022 11:05:18 pm

निम्बाहेड़ा. प्रदेश की कांग्रेस सरकार मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही है, जैसे में कोई आतंकवादी हूं। हरपल पुलिस की मेरी निगरानी में लगी रहती है, मुझे मेरी मर्जी से ना किसी से मिलने दिया जा रहा है और ना में अपनी मर्जी से कहीं आ जा पा रहा हूं, जिससे मेरे संवैधानिक व मोलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यह बात भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार प्रात: धरियावाद में चल रहे तीन दिवसीय आदिवासी सम्मलेन में जाने से पूर्व पत्रकारो से बात करते हुए यहां कही। उन्होंने कहा कि गुरूवार को भी वह उदयपुर में एक कार्यकर्ता के यहां गमी होने उदयपुर अंचल में आदिवासियों की समस्याओं, कुपोषण, बेरोजगारी, देह व्यापार के संबंध में पत्रकार वार्ता करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हे पुलिस निगरानी में जयपुर भेज दिया गया था। जबकि उनका उद्देश्य शांतिपूर्वक अपनी बात रखना था। राज्य सरकार ने उन्हें बंधक बना लिया। उदयपुर में 16 तारीख को कांग्रेस के चिंतन शिविर पर मीणा ने एक बार फिर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस अगर गरीब आदिवासियों की सच्ची सेवक है तो इस होटल में चिंतन शिविर का कार्यक्रम तुरन्त बन्द कर अन्यत्र करें। यह होटल आदिवासियों की जमीन हड़प कर बनाई गई है। मीणा ने बताया कि जिस होटल में चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है वह आदिवासियों की जमीन पर बनी हुई है। सीएमओ की दखल के बाद नदी से होकर पांच फीट की पगडंडी को चौड़ा करके ढाई करोड़ की लागत का पचास फीट चौड़ा रोड़ बना दिया, जो पूरी तरह से अवैध है व झील संरक्षक अधिनियम के विरूद्ध है। उन्होंने राज्य में कानून की स्थिति बहुत खराब है। मुख्यमंत्री अपने निवास पर एक विधायक को बुलाकर उससे सरेण्डर कराते है। इससे बूरी कानून की स्थिति क्या होगी। राजस्थान अपराध में नंबर 1 पर है और भ्रष्टाचार चरम पर है व प्रशासन विफल है। यहां तक कि राज्य सरकार जोधपुर, करौली व भीलवाड़ा की घटनाओं के लिए भी भाजपा व आरएसएस को जिम्मेदार बता रही ह, परंतु इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। सांयकाल मीणा भाजपा नेता श्रीचंद कृपलानी से स्टेशन रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर मिले। जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीणा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के द्वारा आमजन पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि हम सब को कांग्रेस की दमनकारी नीति के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करना है। इस अवसर पर अशोक नवलखा, नगर मण्डल अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष गब्बरसिंह अहीर, पूर्वी मण्डल अध्यक्ष अशोक जाट, पश्चिमी मण्डल अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह मिण्डाना, एसटी मोर्चा के अमरसिंह रावत आदि उपस्थित थे।

State government is violating my fundamental and constitutional rights- Meena