आठ साल में बदली देश की दशा एवं दिशा-पूनिया

चित्तौडग़ढ़ . भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया ने कहा है कि केन्द्र में भाजपा शासित मोदी सरकार के पिछले आठ सालों में देश की दिशा और दशा बदली है। भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। वे गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पूनिया ने कहा कि हम आजादी का 75 वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्षों की आजादी में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और एक खानदान विशेष ने देश पर शासन किया। 90 के दशक में पहला बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान आया, अनकों दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सफल सरकार चलाई।

2014 में भी इसी तरीके का राजनीतिक क्रांतिकारी बदलाव आया, देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को स्वच्छ रखने, माताओं.बहनों को सम्मान, स्वास्थ्य और आरोग्य का संबल देने के लिए शौचालय बनाने की दूरदर्शी सोच थी। भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया है।

The condition and direction of the country changed in eight years - Poonia